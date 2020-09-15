المصرف المركزي: إجمالي المبالغ التي خُصصت لمجابهة جائحة كورونا بلغت 848 مليون دينار

قال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان له اليوم الثلاثاء إن إجمالي المبالغ المخصصة لمجابهة جائحة كورونا حتى نهاية شهر أغسطس الماضي قد بلغت حوالي 848 مليون دينار.



وأوضح المصرف المركزي في بيانه أنه قد تم تخصيص مبلغ 562 مليون دينار لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لمجابهة انتشار فيروس كورونا بحسب أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية.



كما خُصِّص مبلغ 50 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية و95 مليونا لجهاز الطب العسكري، ومبلغ 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطواريء، و65 مليونا لجهاز الإمداد الطبي، و41 مليون دينار للسفارات والقنصليات بالخارج.

ورغم المبالغ المصروفة على مجابهة الجائحة لا تزال ليبيا تشهد زيادة مضطردة في عدد حالات الإصابة بالفيروس، حيث وصل إجمالي الإصابات المؤكدة حتى يوم أمس الاثنين إلى أكثر من 24 ألف حالة.

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