“الكهرباء”: إجراءات عاجلة لتغذية محطة السرير بالغاز

بحث مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، اتخاذ إجراءات عاجلة لتغذية محطة السرير بالغاز الطبيعي بقدرة 750 ميغاوات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر المجلس في طرابلس، واتفق فيه على أن تخاطب شركة الغاز، شركة “بتروجت” التي تعذر وجودها في ليبيا بسبب الوضع الأمني وانتشار كورونا، بسرعة العودة إلى البلاد، وتكليف شركة “جيسكو” العالمية للكهرباء بمخاطبة الشركة الخاصة باختبارات منظومات خفض الضغط.

واتفق المجتمعون على التنسيق لعقد اجتماع مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركات الواحة والغاز و”جيسكو”، من أجل وضع حلول سريعة لتشغيل المحطة.

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