المصرف المركزي يستنزف 6.3 مليار دولار من احتياطياته هذا العام لتغطية العجز في إيرادات النقد الأجنبي

كشف مصرف ليبيا المركزي عن قيمة العجز في إيرادات البلاد من النقد الأجنبي خلال الثمانية أشهر من هذا العام والتي بلغت 6.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا العجز تم تغطيته من احتياطيات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء حول الإيرادات والإنفاق خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2020 أن إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة بلغ 3.7 مليار دولار، منها أكثر من ملياريْ دولار من صادرات العام الماضي.

ووصل إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال نفس الفترة قرابة 10 مليارات دولار، خصص منها قرابة 4.8 مليار دولار للاعتمادات، و1.4 مليار دولار لحوالات الدراسة والعلاج ومرتبات المغتربين وغيرها، و80 مليونا لأرباب الأسر، إضافة إلى مبلغ 3.6 مليار دولار لتحويلات الدولة منها ملياريْ دولار للمؤسسة الوطنية للنفط و444 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

وأشار المصرف المركزي في بيانه إلى أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره أدى إلى خسائر مباشرة للدولة الليبية وصلت خلال الثمانية أشهر الماضية من عام 2020 إلى حوالي 9 مليار دولار.

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