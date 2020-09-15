“ديلي صباح “: حكومة الوفاق وتركيا تواصلان تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

أكدت صحيفة “ديلي صباح ” التركية اليوم الثلاثاء الموافقة على مذكرة تفاهم وقعتها تركيا وليبيا الشهر الماضي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية ، في خطوة بنّاءة نحو هدف حكومة الوفاق الوطني المتمثل في إعادة بناء البلد.

وبحسب الاتفاق ، أكدت الحكومتان أهمية استمرار تنفيذ المشاريع التنموية في ليبيا ، مع مراعاة استقرار البلاد وإرساء أسس شراكة ثنائية حقيقية.

وأوضحت الصحيفة التركية أنه مع مذكرة التفاهم هناك العديد من المشاريع التي تنتظر الشركات التركية في ليبيا بما في ذلك تلك التي بدأت بالفعل مثل إعادة بناء واستئناف أنشطة قطاع البناء والتي ظلت متوقفة بسبب الصراعات المستمرة.

وقال مرتضى كارانفيل رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي وهو أيضًا ممثل لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين الأتراك ، إن القيمة الإجمالية للمشاريع التي أنجزها قطاع البناء التركي في الخارج تبلغ 428 مليار دولار ما يعادل 1 تريليون ليرة تركية وليبيا لديها حصة 29 مليار دولار في ذلك، على الرغم من المشاريع غير المكتملة لأسباب أمنية والتي من المتوقع الآن أن تُستأنف.

وخلال الاجتماع الذي تم فيه توقيع مذكرة التفاهم ، قال وزير التخطيط الليبي الهادي الطاهر الجهيمي إن البلاد تخطط لبدء 184 مشروعًا جديدًا، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية والصحة والتعليم ، وخصصت ميزانية قدرها 16 مليار دولار لهذا الغرض، وفقا للصحيفة.

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