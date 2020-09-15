المصرف المركزي: إيرادات بيع النقد الأجنبي خلال ثمانية أشهر من هذا العام تجاوزت 14 مليار دينار .. وهذه أوجه صرفها

قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إن إيرادات بيع النقد الأجنبي خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي 2020 تجاوزت 14 مليار دينار خُصِّصَ معظمها لسداد الديْن العام.

وأوضح المصرف المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء أن إيرادات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي خلال الثمانية أشهر الماضية من هذه السنة بلغت 14 مليار و200 مليون دينار، تم تخصيص حوالي 90% منها وتحديدًا مبلغ 12.8 مليار دينار لسداد الديْن العام.

وأضاف “المركزي” أنه قد تم تمويل نفقات الباب الثالث من الترتيبات المالية “باب التنمية” خلال ذات الفترة بمبلغ مليار و400 مليون دينار، صُرِفَ منها ما نسبته 44% أي حوالي 610 مليون دينار.

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