بومطاري يؤكد دعم وزارة المالية لمصلحة الجمارك

قال وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري أمس الثلاثاء، إن الوزارة تولي اهتماما خاصًا بمصلحة الجمارك حيث تمثل طوق الأمن الغدائي والصحي والقومي للبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر المصلحة في طرابلس، جمع بومطاري مع مدار الأقسام والمكاتب بالجمارك.

ووفق بيان للمصلحة، أشار وزير المالية والاقتصاد المفوض إلى أن الجمارك من المؤسسات القوية التي يجب دعمها في كل المواقع الجمركية خاصة مع حجم المهام الكبيرة الموكلة إليهم.

وكانت مجموعة من موظفي الجمارك قامت بتظاهرة أمام مقر المصلحة بمنطقة الظهرة وسط العاصمة مطالبين بحقوقهم المتمثلة في تسمية مدير عام لمصلحة الجمارك، إضافة إلى استثناء موظفي الجمارك من قرار خصم 20% من المرتبات ومهددين بالتصعيد وإيقاف العمل في حال لم تلقى المطالب استجابة من أصحاب القرار.

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