اقتصاد

كاجمان يُطالب بتكليف مدير عام جديد لشركة الكهرباء بدلًا من إبراهيم فلاح

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

طالب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كجمان من أعضاء الجمعية العمومية لشركة الكهرباء بضرورة تكليف مدير عام جديد للشركة تنطبق علية الشروط اللازمة لمن يشغل منصب المدير العام للشركة.

وطالب كاجمان من الجمعية سحب قرار تكليف إبراهيم فلاح بمهام مدير عام الشركة، وفقا لقرار ديوان المحاسبة في طرابلس.

ويأتي خطاب كاجمان في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الكهرباء مع استمرار المشاكل الفنية والتي تتطلب الابتعاد عن المشاكل الإدارية والقانونية مع المؤسسات الرقابية والتي ستعرقل أيضا جهود إنهاء أزمة الكهرباء.

ويشغل عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كجمان، رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • واحنا انطالب بتغيرك من منصب الرئاسى وكدالك من الجمعية العمومية للكهرباء….تي محلة كيف قال:بسم الله. تبي اتغيروه لأنه خمسي حسبي الله ونعم الوكيل

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  • كاجمان واحد من قطيع الخرفان فى المجلس الرئاسى المنتهى الصلاحية عبارة عن بغبغان لتنفيذ سياسة الخوان شر خلق الله

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