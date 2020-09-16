حصري: الشنطي يشدد على الكبير بصرف مخصصات ارباب الأسر … ويوضح خطر توقفها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” إلى محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير بخصوص مخصصات ارباب الأسر .

الشنطي أشار في كتابه إلى متابعة الهيئة لموضوع مخصصات ارباب الأسر ، مؤكداً أنها حق مشروع لكل الليبين ، متى ما شرعت المؤسسات في تنفيذها وفقاً لمبادئ العدل الاجتماعي ، و أن اتخاذ اجراءات أيقافها دون وضع آلية زمنية قد أضر بحقوق المواطنين .

الشنطي شدد على ضرورة العمل على معالجة أوضاع المواطنين الذين لم يتحصلو على مستحقاتهم بسنة 2019 ، وذلك من خلال استئناف الصرف بفتح المنظومة أو استصدار منشور من طرف المركزي يصاغ فيه التأكيد على أحقية هذه الفئة في صرف المنحة المقررة متى ما توفرت الامكانيات وذلك انصافاً للحقوق وتفادي رفع الدعاوي القضائية ضد المركزي و التي قد تحمله صرف تعويضات مالية .

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