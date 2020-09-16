المنطقة الحرة بمصراتة تمنح الإذن بزيادة عوائد المناولة والتخزين والخدمات البحرية

منحت إدارة المنطقة الحرة مصراتة أمس الثلاثاء، الإذن بزيادة عوائد المناولة والتخزين والخدمات البحرية بنسبة 25%.

وبحسب قرار الإدارة، يؤذن للمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات البحرية المنصوص عليها وفق قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا وبنسبة لا تتجاوز 25%.

ويأتي الإجراء تطبيقا لقرار وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني رقم 231 لسنة 2018.

وتشمل عوائد المناولة والتخزين والخدمات البحرية الحاويات المشحونة والفارغة، إضافة إلى البضائع العامة، بحسب القرار.

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