اقتصاد

تعاون إيطالي ليبي في مجال مكافحة الفساد

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، مع السفير الايطالي والملحق العسكري بالسفارة لدى ليبيا، سبل التعاون بين البلدين فيما يخصُ مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي.

وبحث المجتمعون، بمقر الهيئة الوطنية في طرابلس، أهمية رفع حجم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال القضاء على الفساد، وضرورة العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك من خلال التنسيق لإقامة دورات تدريبية مختصة بالعمل الرقابي وتبادل الخبرات بين الهيئة والمؤسسة الايطالية.

وحضر الاجتماع عدد من الضباط بمؤسسة الحرس المالي الايطالي وهي المؤسسة الرسمية المعنية في إيطاليا بمكافحة الفساد، بالإضافة لعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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