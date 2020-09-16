ديوان المحاسبة يبت في عقود استكمال طريق “نالوت –غدامس”

بحث وكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي رفقة رئيس الهيئة الاستشارية ومدير عام إدارة تقييم أداء القطاع العام ومدير مكتب العقود بديوان المحاسبة خلفيات تأخر تنفيذ عقد استكمال طريق نالوت – غدامس والعراقيل التي كانت تواجه سير عمل المشاريع.

وتمخض الاجتماع الذي حضره كل من عمداء وأعيان بلديتي غدامس ودرج ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومدير إدارة المشروعات، عن موافقة الديوان المبدئية على التعاقد مع الشركات التي تم اعتمادها لاستكمال المشروع على أن يقوم الجهاز بإحالة المستندات الناقصة في أسرع وقت مع تبليغ الشركات بالمباشرة فوراً في تجهيز آلياتها ومعداتها والبدء في التنفيذ، تخفيفاً لمعاناة سكان المناطق التي تخدمها هذه الطريق.

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