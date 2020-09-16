“بي بي سي” تكشف عن تجهيزها لفيلم وثائقي عن القذافي ومصير المليارات الليبية المفقودة

قامت قناة “بي بي سي فور” التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية كلفت شركة “بروك لابينغ” لإنتاج فيلم وثائقي طويل من شأنه التحقيق في مصير ثروة العقيد معمر القذافي الهائلة في أعقاب الربيع العربي الذي أنهى فترة حكمه لليبيا.

وبحسب القناة قالت ماندي تشانغ رئيسة التحرير في بي بي سي ستوريفيل إن “القصة المظلمة لمعمر القذافي وما حدث للمليارات التي جمعها وخبأها خارج ليبيا خلال حياته ينتابها الغموض”.

وأضافت أن الشعب الليبي الذي سُلب منه الاحتياطيات الهائلة التي أخذها القذافي لنفسه ظل فقيرًا ومحاصرًا في فراغ السلطة، في ظل مجموعتين متنافستين تقومان بمطاردة الاثني عشر مليار دولار ونصف المليار دولار ، التي اختبأها القذافي في جنوب إفريقيا وغيرها من المليارات.

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