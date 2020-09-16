اقتصاد

“بي بي سي” تكشف عن تجهيزها لفيلم وثائقي عن القذافي ومصير المليارات الليبية المفقودة

تم النشر منذُ 18 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قامت قناة “بي بي سي فور” التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية كلفت شركة “بروك لابينغ” لإنتاج فيلم وثائقي طويل من شأنه التحقيق في مصير ثروة العقيد معمر القذافي الهائلة في أعقاب الربيع العربي الذي أنهى فترة حكمه لليبيا.

وبحسب القناة قالت ماندي تشانغ رئيسة التحرير في بي بي سي ستوريفيل إن “القصة المظلمة لمعمر القذافي وما حدث للمليارات التي جمعها وخبأها خارج ليبيا خلال حياته ينتابها الغموض”.

وأضافت أن الشعب الليبي الذي سُلب منه الاحتياطيات الهائلة التي أخذها القذافي لنفسه ظل فقيرًا ومحاصرًا في فراغ السلطة، في ظل مجموعتين متنافستين تقومان بمطاردة الاثني عشر مليار دولار ونصف المليار دولار ، التي اختبأها القذافي في جنوب إفريقيا وغيرها من المليارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الشعب الفلسينطي الفاشل من طبع مع اسرائيل
    اليوم نرى استنكار هذا الشعب المريض نفسي ضد التطبيع بين دولة اسرائيل والامارات والبحرين نحن نحب أنذكر هذا الشعب بمافعل :
    1- السلطة الفلسطينية تنسق مع المخابرات العسكرية الاسرائيلية بشكل كامل من اتقافية كمب ديفيد حتى يومنا هذا .
    2- جميع الايادي العاملة التي تقوم ببناء دولة اسرائيل بكافة القطاعات الاقتصادية بمافيها اعمال البناء للمستوطنات هي ايادي فلسطينية .
    3- دولة فلسطين التي يتشدوقون بها ليس لدية عملة نقدية خاصة بها .
    4- الشعب الفلسطيني يتعامل بالعملة الاسرائيلية وليس لها عملة خاصة بها.
    5- الشعب الفلسيطني قام ببيع معظم اراضيه ومنازله الى الاسرائيليين مقابل بمبالغ مالية كبيرة للعقارات والاراضي .
    6- يوجد اعداد كبير من الشباب الفلسطيني متزوج من اسرائيليات .
    7- يوجد اعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني يحملون جوازات اسرائيلية .
    8- السلطة الفلسطينية هي من باعت القدس وكتفت بجزء الشرقي من المسجد وهو عبارة عن ممر في بلدة القديمة فقط.
    9- النفط والغاز يأتي الى شعب الفلسطيني من دولة اسرائيل .
    10- الكهرباء التي تغذي قطاع غزة والضفة الغربية تأتي من دولة اسرائيل .
    11- يقوم الشعب الفلسطيني بتقديم تقارير أمنه واستخباراتية الى دولة اسرائيل عن الدول العربية .
    12- الشعب الفلسطيني نخرط في حروب ضد الشعوب العربية برفقة الجماعات الارهابية أثناء الربيع العربي.
    الفلسطيين يريدون الشعوب العربية عبارة مصارف مالية خاصة بهم تصرف عليهم اموال شعوبها وهم عبارة عن عمال لدى اسرائيل بكافة القطاعات الصناعية الاقتصادية والبناء فعلى الشعب الفلسطيني أن يتحالف مع الاخوان والقاعدة وداعش والميلشيات والمقاتلة والسلفية لذبح الشعوب العربية لخدمة المصالح الاسرائيلية وتدمير البلدان العربية … سيبدأ التطبيع مع دولة بشكل كامل بمافيها بين الشعوب العربية والاسرائيلية … فلن يبقى الا المتطرفين سجناء لافكارهم الفاسدة .

    رد