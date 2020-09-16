الجمعية العمومية لمصرف التجاري الوطني تبحث زيادة رأس المال والأرباح المحققة بالسنوات الماضية

دعا مجلس إدارة مصرف التجاري الوطني اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية الاعتيادية وغير الاعتيادية للانعقاد الأسبوع المقبل بمقر الإدارة العامة للمصرف بمدينة البيضاء.

ومن المتوقع أن تبحث الاجتماعات المصادقة على مقترح توزيع صافى الأرباح المحققة خلال السبع سنوات الماضية، إضافة إلى النظر في مقترح زيادة رأس المال ليبلغ 700 مليون دينار من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين عن السنوات السبع الماضية.

وقال المصرف في بيان إن اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادي سيبحث النظر في تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وأعماله للسنوات المالية “2011 – 2018″، والنظر أيضا في تقارير المُراجعين الخارجيين عن نشاط المصرف وحساباته لنفس الفترة وتقارير هيئة المراقبة بالمصرف عن نشاط المصرف وحساباته، إضافة إلى المُصادقة على مُقترح توزيع صافى الأرباح المُحققة عن السنوات المالية منذ العام 2011 وإلى 2018.

وأضاف البيان بأن الاجتماع سيعمل على إبراء ذِمم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف عن السنوات المالية السبع الماضية، إضافة إلى اعتماد قرار مجلس الإدارة بتكليف مكتب محاسبة لمراجعة القوائم المالية للمصرف للسنوات المالية منذ العام 2013 وإلى العام 2020 بقيمة تصل 160 ألف دينار.

وستعتمد موافقات مجلس الإدارة بالمصرف بإعفاء بعض مَدينى المصرف من فوائد مُجَنبة مُقابل سداد أصل الدَين، وبعض القرارات الأخرى التي تتطلب إعتماد الجمعية العمومية، وفق البيان.

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