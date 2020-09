اكتشاف بئر غاز في مصر يحوي 4 تريليونات قدم مكعبة

أفادت شركة “إيني” الإيطالية، اليوم الأربعاء، التوصل إلى كشف غاز جديد في منطقة النورس الكبرى في البحر الأبيض المتوسط في مصر.

وقالت الشركة، في بيان لها: “التقدير المبدئي لمخزون البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى بما يزيد عن أربعة تريليونات قدم مكعبة”.

وكانت “إيني” قد أكدت، في يوليو الماضي، تمكنها من حفر بئر استكشافي في منطقة شمال الحماد في البحر المتوسط “قبالة دلتا النيل المصرية” وأطلقت عليه اسم “بشروش”.

وقالت الشركة الإيطالية، عبر موقعها الإلكتروني، إن الاكتشاف الجديد يقع على عمق 22 مترًا من سطح المياه، وعلى بعد 11 كم من الساحل و12 كم شمال غربي حقل نورس وكيلومتر غربًا من حقل بلطيم الجنوب الغربي، اللذين يعتبران كلاهما قيد الإنتاج فعليًا.

وأماطت السلطات المصرية، في يوينو الماضي، اللثام عن كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جسوم البحرية جنوب خليج السويس في المياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي يصل إلى ألفي برميل يومياً من الزيت الخام، إضافة إلى نحو 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.

