خام برنت يحقق مكاسب جديدة

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا اليوم الأربعاء، بمقدار 60 سنتا للبرميل.

وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا صعد خام القياس العالمي برنت إلى 41.13 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام الوسيط الأميركي غرب تكساس بمقدار 68 سنتا مسجلا 38.96 دولارا للبرميل.

وكان الخامان قد صعدا بأكثر من 2% يوم أمس الثلاثاء، بعد أن تسبب إعصار سالي الذي ضرب أمس قبالة ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة في توقف إنتاج النفط والغاز البحري في أمريكا.

وفي غضون ذلك كشف تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وفي السياق ذاته تشير التوقعات إلى أن الإعصار من شأنه أن يخفض المخزونات بسبب إغلاق المصافي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط على الطلب على الخام.

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