ديوان المحاسبة يعلن عن قرب نشر تقريره السنوي لسنتي 2018 و2019

أعلن ديوان المحاسبة بطرابلس اليوم الأربعاء أنه بصدد نشر تقريره السنوي لسنة 2018، وذلك بعد زوال السبب الذي حال دون نشره في وقته “بحسب تعبيره”.

وأضاف الديوان أنه سيقوم أيضا بنشر تقريره السنوي لسنة 2019 في وقت قريب، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.

كما أكد ديوان المحاسبة التابع لحكومة الوفاق الوطني على أن تقاريره تُعد وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وهي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وحسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح، وتقويم مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها المالية والإدارية، ولا يجدر استغلالها في الصراعات السياسية أو الخلافات الشخصية “وفق قوله”.

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