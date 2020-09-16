الرقابة توجه هذا الخطاب لـ”الكبير” بشأن صرف منحة أرباب الأسر

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” مراسلة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بخصوص برنامج مخصصات ارباب الأسر .

ووفقاً للخطاب فقد أكد الشنطي على متابعة الهيئة لبرنامج مخصصات ارباب الأسر ،باعتبارها حق مشروع لكافة الليبين متى ما شرعت المؤسسات في تنفيذها وذلك لمبادئ العدل الاجتماعي و اتخاذ اجراءات بإيقافها دون وضع آلية زمنية قد أضر بحقوق المواطنين .

و شدد الرئيس على ضرورة العمل على معالجة أوضاع المواطنين الذين لم يتحصلو على مستحقاتهم من برنامج منحة ارباب الأسر لعام 2019، و ذلك من خلال استئناف الصرف بفتح المنظومة ، أو استصدار منشور من طرف المركزي يصاغ فيه التأكيد على أحقية هذه الفئة في صرف المنحة المقررة متى ما توفرت الإمكانيات اللازمة.

وأشارت الهيئة إلى أن مراسلة الرئيس كانت بناءً على انصاف الحقوق و تفادي البنك المركزي لرفع دعاوي قضائية من ذوي الشأن ضده و التي قد تحمله صرف تعويضات مالية .

وفيما يلي نص الخطاب كما ورد من هيئة الرقابة الإدارية :

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