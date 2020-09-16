اقتصاد

حصري: تقرير الديوان لسنة 2018 يكشف مصروفات حكومتي الوفاق و المؤقتة

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية عن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 حصرياً بخصوص أداء الجهات العامة و المخالفات التي تم رصدها .

الديوان كشف عن الموقف المالي للدولة لسنة 2018 و الذي شهد تحقيق فائض في الميزانية 8 مليار وبلغت ايرادات الدولة 49 مليار في سنة 2018 مقابل مصروفات نفس العام بلغت 41 مليار .

الديوان أوضح خلال تقريره أنه رغم الفائض المحقق بقيمة 8 مليار إلا أن الدين العام التراكمي ارتفع 5.88 مليار ليصبح اجمالي 63 مليار بعدما كانت قيمته 57 مليار نتيجة اقتراض 4 مليار من المركزي ، و اقتراض من صندوق الجهاد بقيمة 900 مليون .

الديوان كشف تآخر البنك المركزي في تنفيذ أذونات الصرف بسنة 2018 ، و تكرار خلافه مع وزارة المالية .

ومن جهة آخرى الديوان كشف عن نفقات الحكومة المؤقتة ذلك العام و التي تبلغ 27 مليار .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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