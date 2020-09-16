حصري: ديوان طرابلس يكشف اجمالي أرصدة الدولة في الخارج خلال 2018 …و اجمالي مرتبات الجهات العامة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 و الذي تضمن أرصدة الدولة الليبية بالخارج .

التقرير كشف أن أرصدة الدولة و احتياطياتها بالخارج قد بلغت نحو 60 مليار دولار مقابل أرصد عام 2017 ، و التي كانت نحو 55 مليار نتيجة تحسن الانتاج النفطي و كذلك السياسة المالية المتخذة ،

كما قدرت أوجه الإنفاق و مصادر الإيرادات اللازمة لتمويلها وفق الترتيبات المالية لعام 2018 42 مليار دينار كما تم تخصيص مبالغ كبيرة للتنمية 1.9 مليار .

حيث أفصح ديوان المحاسبة عن اجمالي قيمة مرتبات مجلس النواب خلال سنة 2018 والتي بلغت 483 مليون ، و الرئاسي بلغت اجمالي مرتبات 319 مليون ، في حين بلغت مرتبات وزارة الداخلية و المنتسبين إليها مليار ، ووزارة المالية تجاوزت 8 مليار وعدد من الجهات الآخرى .

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