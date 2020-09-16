اقتصاد

حصري: ديوان طرابلس يكشف اجمالي أرصدة الدولة في الخارج خلال 2018 …و اجمالي مرتبات الجهات العامة

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 و الذي تضمن أرصدة الدولة الليبية بالخارج .

التقرير كشف أن أرصدة الدولة و احتياطياتها بالخارج قد بلغت نحو 60 مليار دولار مقابل أرصد عام 2017 ، و التي كانت نحو 55 مليار نتيجة تحسن الانتاج النفطي و كذلك السياسة المالية المتخذة ،

كما قدرت أوجه الإنفاق و مصادر الإيرادات اللازمة لتمويلها وفق الترتيبات المالية لعام 2018 42 مليار دينار كما تم تخصيص مبالغ كبيرة للتنمية 1.9 مليار .

حيث أفصح ديوان المحاسبة عن اجمالي قيمة مرتبات مجلس النواب خلال سنة 2018 والتي بلغت 483 مليون ، و الرئاسي بلغت اجمالي مرتبات 319 مليون ، في حين بلغت مرتبات وزارة الداخلية و المنتسبين إليها مليار ، ووزارة المالية تجاوزت 8 مليار وعدد من الجهات الآخرى .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك