خسائر “فادحة” للسياحة العالمية… 460 مليار دولار

كشفت منظمة السياحة العالمية أن الخسائر التي سببتها جائحة فيروس كورونا على قطاع السياحة العالمية بلغت 460 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020.

وأضافت المنظمة أن عدد السياح قد تراجع بمعدل 65 % خلال النصف الأول من العام الجاري جراء إجراءات العزل والإغلاق التي سببتها الجائحة، عدا عن فرض قيود على المسافرين، الأمر الذي كبد قطاع السياحة خسائر أكبر بخمسة أضعاف من تلك التي سجلت في الأزمة الاقتصادية والمالية التي حصلت عام 2009 .

وفي السياق ذاته أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي أن قطاع السياحة يعد مصدر رزق رئيسي للملايين من الافراد، في إشارة منه إلى أن ما لحق بالقطاع سيضر بالأوضاع المالية للكثير من البشر.

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