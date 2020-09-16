اقتصاد

كورونا يزيد مخاوف انخفاض مبيعات النفط

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت وكالة الطاقة الدولية للمرة الثانية خلال عدة أشهر بتخفيض توقعاتها على الخام لعام 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا ليصل إلى 91.7 مليون برميل يومياً.

وفي غضون ذلك نوهت الوكالة إلى أن هذا التراجع يأتي في إطار الحذر بشأن وتيرة التعافي من فيروس كورونا، كما كشفت الوكالة في تقريرها الشهري عن توقعات بتباطؤ تعافي الطلب على النفط على نحو ملحوظ في النصف الثاني من 2020 .

وفي السياق ذاته كشف التقرير أن التباطؤ سيحتاج شهوراً لينعكس كليا بالاضافة الى احتمال أن تقوض موجة ثانية من الفيروس القدرة على التنقل مجدداً بحسب ما أوردته وكالة الطاقة الدولية، مشيرة في الوقت نفسه الى أن معاودة ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا الذي يرتبط بتدابير العزل والإغلاق والذي سينتج عنه استمرار العمل عن بعد وركود قطاع الطيران سيلحق الضرر في الطلب على النفط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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