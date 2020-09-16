كورونا يزيد مخاوف انخفاض مبيعات النفط

قامت وكالة الطاقة الدولية للمرة الثانية خلال عدة أشهر بتخفيض توقعاتها على الخام لعام 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا ليصل إلى 91.7 مليون برميل يومياً.

وفي غضون ذلك نوهت الوكالة إلى أن هذا التراجع يأتي في إطار الحذر بشأن وتيرة التعافي من فيروس كورونا، كما كشفت الوكالة في تقريرها الشهري عن توقعات بتباطؤ تعافي الطلب على النفط على نحو ملحوظ في النصف الثاني من 2020 .

وفي السياق ذاته كشف التقرير أن التباطؤ سيحتاج شهوراً لينعكس كليا بالاضافة الى احتمال أن تقوض موجة ثانية من الفيروس القدرة على التنقل مجدداً بحسب ما أوردته وكالة الطاقة الدولية، مشيرة في الوقت نفسه الى أن معاودة ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا الذي يرتبط بتدابير العزل والإغلاق والذي سينتج عنه استمرار العمل عن بعد وركود قطاع الطيران سيلحق الضرر في الطلب على النفط.

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