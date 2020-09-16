الدولار واليورو يسجلان انخفاضاً مفاجئاً أمام الدينار الليبي.. أخر الأسعار

سجلت أسعار صرف الدولار واليورو انخفاضاً مفاجئاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي” بعد ارتفاعها خلال اليومين الماضيين.

وتداول التجار الدولار مساء اليوم الاربعاء خلال اخر تحديث بـ 6.30 ديناراً ليتراجع بـ10 قروشً، فيما سجلت حوالة تركيا 6.34 دنانير.

بدوره هبط اليورو مقابل الدينار ليسجل 7.4 دنانير. أما الباوند الإسترليني فأستقر عند 8.10 دنانير.

وفيما يلي اخر الاسعار:

• الدولار = 6.30 دينار

• اليورو= 7.40 دينار

• الباوند = 8.10 دينار

• حوالات دبي/ تركيا = 6.46 دينار

• ليرة تركية= 0.86 دينار

• الدينار التونسي= 2.34 دينار

• الذهب الكسر عيار 18 بـ 284 دينار للجرام

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