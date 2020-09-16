بومطاري يؤكد منح “الجمارك” الأولوية في الدعم

بحث وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري خلال اجتماع عقده الاثنين في مقر مصلحة الجمارك سير عمل المصلحة، والمشاكل التي تعيقها.

واطّلع بومطاري على آخر المستجدات فيما يتعلق بأتمتة العمل الجمركي إلى جانب تطوير الإجراءات الجمركية بالشكل الذي يحقق عاملا أساسيا للأمن القومي، والتوسع في العملية الجبائية، وبناء قاعدة بيانات للمساهمة في رسم سياسات مالية وتجارية ناجعة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي.

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع الذي حضره نائب مدير عام المصلحة ومديرو الإدارات فيها، أهمية دعم الوزارة للمصلحة وفقاً للإمكانيات المتاحة ومنحها الأولوية لتحقيق الأهداف المنشودة.

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