توقع تراجع الطلب العالمي على وقود السفن 17 بالمئة

توقعت مديرة الرابطة الدولية لتموين السفن أوني اينيمو، تراجع الطلب العالمي على وقود السفن بنسبة 17 بالمئة إثر انعكاس جائحة فيروس كورونا على التجارة العالمية رغم تماسكها في شهري أبريل ومايو الماضيين.

وجاءت تصريحات مديرة الرابطة خلال مؤتمر “بلاتس” للبترول في آسيا والمحيط الهادي لعام 2020، والذي نُظم عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وكانت البنوك قد خفضت تمويل تجارة السلع الأولية بعد أزمة كوفيد_19 الأمر الذي أجبر بعض شركات التجارة بالتخلف عن سداد ديونها، بالإضافة إلى كشف سلسلة من عمليات الاحتيال، حيث أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأكثر انكشافا.

وأضافت مديرة الرابطة أن الشركات تواجه طلبا منخفضا وهوامش ضعيفة وإمدادات وفيرة وقيودا في الحصول على رأس مال.

الجدير بالذكر أن الطلب العالمي على الخام يقدر بحوالي 300 مليون طن سنويا أي ما يعادل نحو 5.2 مليون برميل يوميا.

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