اقتصاد

وقفة احتجاجية أمام مصرف الجمهورية فرع أوباري

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم عدد من زبائن مصرف الجمهورية فرع أوباري وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بـ”الفساد والإهمال المستشري بالفرع”، الأمر الذي انعكس سلباً على زبائن المصرف للحصول على خدماتهم في مختلف المعاملات اليومية.

ووفق بيان أصدره المحتجون، فإن هذه الوقفة تأتي في ظل ما تعانيه مدن وقرى الجنوب من أوضاع صعبة في شتى مجالات الحياة اليومية، مطالبين إدارة الفروع بتغيير الإدارة وإحالة حوافظ المرتبات إلى حسابات الزبائن، وإصدار دفاتر الصكوك لجميع الزبائن ليتسنى لهم إتمام معاملاتهم المصرفية.

وأشار المحتجون إلى أنهم سيقومون بتصعيد احتجاجهم في حال عدم تلبية جميع مطالبهم في غضون أسبوع من تاريخه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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