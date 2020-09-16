ديوان المحاسبة بطرابلس يكشف عن مخالفات المؤسسة الوطنية للنفط في تقريره السنوي لـ2018

نشر ديوان المحاسبة بطرابلس عدة مخالفات للمؤسسة الوطنية للنفط خلال تقريره السنوي لسنة 2018 اليوم الأربعاء، فقد رصد الديوان تأخير شديد في إعداد الميزانيات، بحيث سجلت آخر ميزانية للمؤسسة منذ سنة 2007.

حيث رصد التقرير أيضا قصور مراجعة الإدارة الداخلية واقتصار عملها على المراجعة المستندية للمعاملات، وضعف مشاركة المراجعين الوطنيين لحسابات الشركات بشكل مستمر، إضافةً لعدم ممارسة المراقب المالي لاختصاصاته وفقا لواجباته.

كما تبين خلال التقرير السنوي لديوان المحاسبة بطرابلس انخفاض إنتاج حقول الغاز وعدم القدرة على الالتزام بتصدير كميات الغاز المحددة في اتفاقية تصدير الغاز، والتأخر وعدم انتظام عمليات الشحن والتفريغ بالموانئ الليبية.

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