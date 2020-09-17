“التعاون الاقتصادي” تكشف عن توقعات إيجابية لهذا العام

أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية “باريس” مقرًا لها، نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنه يتحسن بسرعة أكبر من المتوقع في ظل انتشار جائحة فيروس “كورونا”.

يأتي ذلك في ظل تحسن الآفاق بالنسبة إلى أقوى اقتصادين في العالم “الولايات المتحدة والصين”، بالتزامن مع ما يمر به العالم من اضطراب اقتصادي بسبب تفشي الوباء؛ الذي أجبر حكومات الدول على فرض إجراءات مشددّة من الإغلاق والعزل.

وتتوقع المنظمة أن يكون الركود الاقتصادي أقل من المتوقع خلال العام الجاري، لافتة إلى احتمالات أن يكون الانتعاش الاقتصادي في عام 2021 أقلّ من المتوقع كذلك.

وقدّرت المنظمة أن انكماش الناتج الاقتصادي العالمي سيبلغ 4,5 % على الأقل هذا العام مرجحة أن يكون النمو العام المقبل بنسبة 5,0 %.

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