مصنع الاتحاد بزليتن يستأنف إنتاج الأسمنت بعد توقف دام أسابيع

عاد مصنع الاتحاد للأسمنت للإنتاج مجددًا أمس الأربعاء، بعد توقف دام اسابيع، وفقا تصريح لأحد المشغلين لصحيفة صدى الاقتصادية.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن الطاقة الإنتاجية للمصنع بلغت ما قيمته 4680 طن يومياً، أي ما يعادل 130 سيارة.

ومن المتوقع أن يستمر المصنع في عملية الإنتاج القليلة خلال الأيام القادمة في حال تحسن وضع الشبكة الكهربائية، بحسب المصدر نفسه.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة إلى توقف المصنع عن العمل، مما نتج عنه ارتفاع كبير في أسعار الأسمنت على الرغم من دخول الأسمنت المستورد للسوق.

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