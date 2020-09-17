“المركزي” يُمرر 50 اعتمادا خلال أسبوع

كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس عن الاعتمادات التي قام بتمريرها لصالح أصحاب الشركات بهدف توريد السلع.

ووفق بيانات للمصرف، فإنه قام بتمرير نحو 50 اعتمادا خلال الفترة بين 10 و16 من سبتمبر الجاري.

ووفق بيانات “المركزي” التي نشرها مساء اليوم، في 3 قوائم، فإن التجار سيتمكنون من توريد نحو 50 سلعة متنوعة بينها حليب طازج وحليب أطفال وحبوب وأدوية ومستلزمات للعناية إلى جانب لحوم مجمدة وتونة ودقيق جاهز وأعلاف وأسمدة مختلفة وغيرها من السلع.

وسجلت الاعتمادات الأخيرة، تراجعا ملموسا مقارنة مع شهر مايو الذي كان يصدر فيه المصرف المركزي نحو 15 قائمة كل أسبوع.

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