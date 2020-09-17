تحرك سريع من “أوبك+” بعد تراجع أسعار النفط

في ظل تراجع أسعار النفط اليوم الخميس بعدما سجلت ارتفاعا على مدى الجلسات الأخيرة أمس الأربعاء وزيادة المخاوف من تراجع الطلب على الخام، قررت منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا المعروفة باسم “أوبك+” عقد اجتماع اليوم لبحث مدى التزام الدول داخل المنظمة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

وتشير الترجيحات إلى إبقاء اللجنة التي تضم منتجين رئيسيين من بينهم السعودية وروسيا من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، على هدف تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغة 7.7 مليون برميل يوميا أو نحو 8% من الطلب العالمي.

وهناك توقعات بأن تقوم اللجنة بالضغط على الدول غير الملتزمة بتطبيق التخفيضات كالعراق ونيجيريا والإمارات، والتشديد عليها بتخفيض المزيد من الإنتاج وتخفيف الإنتاج الزائد.

ومن المتوقع أن يبدأ اجتماع اللجنة المعروفة بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

يشار إلى أن “أوبك+” تقوم بخفض الإنتاج منذ يناير 2017 للمساعدة على دعم الأسعار وخفض مخزونات النفط العالمية، وفي الوقت الذي انتشرت فيه جائحة كورونا حول العالم وصلت تخفيضات الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بين مايو ويوليو بعد تعثر الطلب بفعل الجائحة.

الكثير من القطاعات تضررت بفعل الوباء الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019 ، وقطاع النفط منذ انتشار الوباء يشهد أسوأ السيناريوهات في ارتفاع وانخفاض عدا عن تفاوت التزام الدول بالتخفيض بين من قبل ومن رفض.

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