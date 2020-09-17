عودة مصنع “الاتحاد” تهز أسعار الأسمنت

قال تاجر مواد بناء تنشط تجارته في مدينة زليتن في تصريح لقناة “218” إن مصنع الاتحاد للأسمنت رفع مستويات الإنتاج لديه في ثاني يوم من عودته للإنتاج إلى 110 شاحنات ومن المنتظر أن يرفع إنتاجه خلال الساعة المقبلة إلى 150 سيارة.

وهبط على إثر ذلك سعر قنطار الأسمنت في محلات مواد البناء بمدينة زليتن عند الساعة الثانية ظهرا إلى 48 دينارا، فيما لازال بعض التجار متمسكين بسعر الافتتاح لليوم الذي تراوح بين 50 و 52 دينارا، فيما تراجعت أسعار الأسمنت المستورد من مصر وتونس وتركيا.

وسجل سعر الأسمنت خلال الشهرين الماضيين أسعارا تعد قياسية هذا العام بعدما سجل سعر قنطار الأسمنت المحلي 75 دينارا.

ووفقا لتقديرات التجار إن سبب ارتفاع الأسمنت يعود لتوقف بعض المصانع عن العمل في مدينة زليتن ومصراتة لعوامل مختلفة منها انقطاع الكهرباء وتراجع خطوط الإنتاج، ويعود السبب الآخر إلى ارتفاع الطلب على الأسمنت من قبل المواطنين أصحاب المباني المتضررة في جنوب طرابلس.

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