اقتصاد

أبرزها التصرف بعلاج الجرحى واختلاس من قبل المراقب المالي ببون …الديوان يكشف قضايا فساد بوزارة الخارجية و السفارات

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف ديوان المحاسبة بطرابلس خلال تقريره لسنة 2018 في قطاع الخارجية ، حيث بلغت المبالغ المسيلة على البابين الأول والثاني من الميزانية العامة المخصصة لوزارة الخارجية 255 مليون دينار كمرتبات ، وصرف على الباب الثاني 45 مليون .

التقرير أوضح أن عدد السفارات و القنصليات والبعثات الدبلوماسية إلى ليبيا 138 ، و بلغ عدد الموظفين الموفدين بالعمل إلى الخارج 1475 حتى 25 يونيو 2019 ، و وجود 201موفد للعمل بالخارج بدون ملف وظيفي .

الديون أفصح خلال تقريره عن تفشي ظاهرة تعديل الأعمار السنية عن طريق الأحكام القضائية وتعديل شهائد الوضع العائلي والشهادات الإدارية دون منطوق حكم قضائي ، وتفشي ظاهرة إبرام عقود عمل ومحاضر الاتفاق للقيام بمهام الحراسات وأمن السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج مع أشخاص غير مختصين ولا تربطهم أي علاقة وظيفية بالدولة .

تقرير الديوان كشف أن ما صرف على المنح الدراسية لسنة 2018 بلغ 232 مليون دينار لعدد 55 ساحة ، وماقيمته 19 مليون دولار لعدد 2 ساحة دراسية وأن المخصص للمنح قد بلغ 500 مليون دينار .

حيث خصص لبند العمل السياسي 20 مليون دينار خلال 2018 وفقاً للديوان ، كما بلغ ما تم صرفه للموسم الدراسي 2017/2018 على الطلبة الموفدين بالخارج لوزارة التعليم فعليا من البنك المركزي 40,659 مليون دينار .

الفساد بالسفارات بالخارج

تقرير الديوان كشف عن تعدد حسابات السفارة الليبية بألمانيا والملحقية الصحية حيث بلغت 13 حساب مع ملاحظة إجراء عدة تحويلات بينها دون اتباع القواعد و الإجراءات المتبعة بالخصوص ، التصرف في أرصدة بواقي التفويضات والتحويلات الخاصة بعلاج اجرحى والمرضى المعلقة والمرضى المتعلقة بالسنوات الماضية وذلك لسداد مرتبات موظفي ومنح موظفي الملحقية والمصروفات الآخرى .

تم صرف 2,003 مليون يورو خلال 2017 لعدد من المسؤولين والموظفين بالسفارة تحت مسمى منحة إيجارية للسكن ، بالإضافة إلى تحويل مبالغ تقدر بنحو 25 مليون يورو أي ما يعادل 40 مليون دينار ، من الحسابات المصرفية للسفارة إلى حسابات الملحقية الصحية بون خلال 2016 -2017 و النصف الأول ، من عام 2018 وهي تمثل باقي أرصدة التفويضات والتحويلات الماليو الخاصة بعلاج الجرحى .

التقرير كشف عن قيام المراقب المالي “خ ج م ق” بإرسال الخلاصات الشهرية والتسويات المصرفية الخاصة بالملحقية ، وقيامه بعملية مسح وحذف كافة البيانات المالية بالمنظومة المالية بعد عملية تسليم مهام وظيفة للمراقب المالي اللاحق ، وتحويل ما يقارب 5 مليون يورو إلى حسابات بعض السفارات بدول آخرى لعلاج بعض الجرحى بالمخالفة .

كما تبين وجود تلاعب في أذونات ومستندات الصرف واختلاس الأموال العامة المخصصة للعلاج أي قيام ذات المراقب بالتلاعب في اعداد أذونات الصرف بكتابه واسم المستفيد مستشفى .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك