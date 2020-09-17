استمرار انخفاض الدولار والعملات الاجنبية أمام الدينار الليبي.. أخر الأسعار

واصلت أسعار صرف الدولار واليورو تسجيلها المزيد من الانخفاض أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي” بعد تذبذبها خلال اليومين الماضيين.

وتداول التجار الدولار مساء اليوم الخميس خلال اخر تحديث بـ 6.18 ديناراً ليتراجع بـ18 قرشاً، فيما سجلت حوالة تركيا 6.22 دنانير.

بدوره انخفض اليورو مقابل الدينار ليسجل 7.30 دنانير. أما الباوند الإسترليني فهبط إلى 7.95 دنانير.

• الدولار = 6.18 دينار

• اليورو= 7.30 دينار

• الباوند = 7.95 دينار

• حوالات دبي/ تركيا = 6.22 دينار

• ليرة تركية= 0.83 دينار

• الدينار التونسي= 2.28 دينار

• الذهب الكسر عيار 18 بـ 279 دينار للجرام

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