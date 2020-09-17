من ضمنها قيام “بن يوسف” شراء سندات تجاوزت 1 مليار دولار والمتاجرة بها.. ديوان طرابلس يكشف عدة مخالفات للمصرف الخارجي

قال ديوان المحاسبة بطرابلس الأربعاء خلال تقريره السنوي لسنة 2018، تأخر مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي في رسم السياسات الاستثمارية، وغياب دور إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق في عملية شراء السندات.

وأشار التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن عدد من مخالفة المصرف الخارجي بشأن السندات المتعثرة، حيث وصلت قيمتها إلى أكثر 81 مليون دولار، الأمر الذي يعطي مؤشراً واضحَا على سوء إدارة الاستثمار في السندات.

وبين التقرير تكبد المصرف خسائر فادحة تجاوزت الـ100 مليون دولار، نتيجة تطبيق إدارة المصرف خطة بيع سندات خلال سنتين 2015 و2016و2018 وهي خسائر محققة تم إتباثها في جانب المصروفات.

وأضاف التقرير السنوي عدم التزام إدارة المصرف بشكل عام وإدارة الخزينة والمحافظ الاستثمارية بشكل خاص بتنفيذ قرار مصرف ليبيا المركزي والذي يشترط بضرورة أن تكون الأوراق المالية المستثمرة فيه مدرجة في الأسواق الليبية، وقيام إدارة المصرف بالاستثمار في الأوراق المالية دون وجود سياسة استثمارية معتمدة توضح حجم هذه الاستثمارات.

وكشف بتمكين مدير الإدارة بالانفراد بقرارات استثمارية تسببت في خسائر فادحة، إضافة لقيام المدير العام بشراء سندات تجاوزت 1 مليار دولار والمتاجرة بها خلال ثلاثة سنوات دون علم إدارة المصرف.

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