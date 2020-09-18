المركزي ينفي صلته بأي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط

نفى المصرف المركزي في طرابلس اليوم الجمعة في بيانٍ، صلته بأي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي.

وقال المركزي إنه تابع خلال الساعات الماضية التصريحات والبيانات التي تزج باسم المصرف ومحافظه في تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط، مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه الزج باسم المؤسسة أو المحافظ في هذا الشأن.

وأكد المصرف في بيانه على أنه مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية وفق الضوابط القانونية وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية والإفصاح.

وجدد مركزي طرابلس مطالبته بضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط فورا ومحذرًا من التداعيات السلبية المتفاقمة الناتجة عن إقفال النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية