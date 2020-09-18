اقتصاد

بيان هــام صادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن هذا الأمر

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، بياناً هاماً بشأن حقيقة التصريحات والبيانات المتداولة خلال الساعات الاخيرة والتي تضمنت الزج بإسم المصرف المركزي ومحافظه في تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي.

ونفى المصرف المركزي في بيانه هذا الانباء، مؤكداً نفيه القاطع حول صلته بأية تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي، ويرفض الزج به ومحافظه في هذا الشأن.

وجدد المصرف المركزي في البيان على التأكيد بأنه مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية وفق الضوابط القانونية وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية والإفصاح.

وطالب المركزي بضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط فوراً، محذراً من التداعيات السلبية المتفاقمة الناتجة عن عملية الاقفال.

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