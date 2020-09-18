“صنع الله”: أي اتفاق لا يتضمن خروج جميع المجموعات المسلحة من المنشآت النفطية هو درب من الخيال

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إن أي اتفاق خلال المفاوضات الجارية لفتح النفط لا يتضمن خروج جميع المجموعات المسلحة بكل مسمياتها من كافة الحقول والمواني النفطية وجعلها مناطق منزوعة السلاح إنما هو درب من دروب الخيال.

وعبرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها مساء أمس الخميس عن أسفها على ما آلت إليه الأمور من قيام جهة غير مختصة بتسييس قطاع النفط واستخدامه “ورقة مساومة” في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل المهني.

وشدد رئيس المؤسسة “صنع الله” على أنه “لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين فالطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للمضي قدما هي حل ليبي سيادي، ولن نسمح لمرتزقة الفاغنر بلعب دور في قطاع النفط الوطني”.

وأضاف أن ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكن معها رفع القوة القاهرة، فلدينا أكثر من 50 خزان مملؤة بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت ولا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب.

وأشار إلى أن المفاوضات التي تقوم بها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي تتضمن مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها أو القفز من فوقها، مؤكدا أن المؤسسة لن تسمح إلى أي جهة غير مختصة “كائنا من كانت” أن تفرض أجنداتها.

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