معيتيق يعلن عن إعادة إنتاج وتصدير النفط وفق مبادئ من بينها توحيد سعر الصرف

أعلن النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اليوم الجمعة عن التوصل لاتفاق بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ النفطية.

وأوضح معيتيق في بيان نشر عبر حسابه بموقع فيسبوك، بأنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ وفق مبادئ محددة ومن خلال تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد وفق أسس مبنية مسبقاً.

وتتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أن يتم تقييم عملها نهاية السنة الحالية 2020، وتحديد خطة عمل للعام القادم.

ويتضمن عمل اللجنة الإلتزام بمبادئ تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار، إضافة إلى فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية مابين المصارف في كافة أرجاء التراب الليبي وخاصة تلك المقفولة على مصارف المنطقة الشرقية.

وأضاف: فتح الإعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض المسموح بها قانونا ولكافة الجهات بدون تمييز وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع وضع الآلية المناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف، وذلك باستخدامه في تمويل مشروعات التنمية وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر والمناطق المتضررة وإعادة

إعمارها.

وأكد معيتيق على دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي وتنفيذ المشروعات على أن تخضع كافة عمليات المؤسسة للتدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق المناسبة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل مناسب والشفافية

اللازمة.

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