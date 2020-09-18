انخفاض وتذبذب سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي.. اخر الاسعار

شهدت أسعار الدولار الامريكي تسجيل انخفاضها وتذبذبها المتوقع أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي” بعد اعلان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر عن إعلان التوصل لإتفاق بشأن فتح النفط والمؤاني النفطية.

وتداول التجار الدولار مساء اليوم الجمعة خلال اخر تحديث بـ 5.90 ديناراً ليتراجع بـ38 قرشاً، فيما سجلت حوالة تركيا 5.95 ديناراً.

وعقب اعلان التوصل لإتفاق بشأن إعادة فتح النفط بعد حوار داخلي بين القيادة العامة للجيش الوطني وعضو المجلس الرئاسي “احمد معيتيق”، انخفض سعر الدولار إلى 5.75 دينارا قبل أن يعاود الصعود بشكل تدريجي إلى 5.90 ديناراً.

وكان سعر الدولار الامريكي قد سجل عند افتتاح السوق صباح اليوم الجمعة 6.28 ديناراً.

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