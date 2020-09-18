ميزانية موحدة ومعالجة الدين العام… تعرف على مهم اللجنة الفنية المشتركة بين الوفاق والمؤقتة

قال النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اليوم الجمعة، إن من بين بنود الاتفاق تشكيل لجنة فنية مشتركة من الطرفين (طرابلس وبنغازي) تتولى مهمام محددة منصوص عليها بالاتفاق.

وأوضح معيتيق في بيان، بأن الاتفاق ينص على تولي اللجنة التنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبقا لتقديراته للنفقات والتوفيق في أي خلاف حول المخصصات، ووضعها في إطارها النهائي وتعتبر ملزمة التنفيذ الطرفين.

وستعمل اللجنة أيضا بالإشراف على تحويل الأموال المخصصة بالميزانية إلى الطرفين من خلال وزارة المالية طبقا لما هو متفق عليه بالميزانية ويتم التحويل شهريًا لسداد المرئيات أما مخصصات الباب الثاني والثالث والرابع فتتم ربع سنوي.

وأكد البيان بأن اللجنة ستلزم المصرف المركزي طرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو الربع سنوية المعتمد بالميزانية دون أي تأخير وبمجرد طلب اللجنة الفنية المشتركة للتحويل، إضافة إلى الإشراف على تحويل مخصصات الباب الثالث (التنمية) والإشراف كذلك على إنفاقها في الأوجه والمشروعات المتفق عليها بالميزانية.

وستتولى اللجنة أيضا البحث في شكاوي المصارف التجارية بهدف تسهيل عملهم مع المصرف المركزي والإشراف على سير عمليات المقاصة ونظام المدفوعات والتأكد من عدم تعطل أو تعطيل أي إجراء إلا لأسباب وجيهة والتأكد من عدم تدخل أي طرف في هذه العمليات وان تكون إجراءاتها طبيعية طالما لا تشوبها شاتية مثل غسيل الأموال.

وستنظر اللجنة في طلبات المخصصات الإضافية للبند الأول فقط من الميزانية والمتعلق بالمرتبات الأساسية وحصة جهة العمل في الضمان والتأمين على المسؤولية الطبية دون غيرها من بنود الباب الأول ومعالجة الدين العام لكل من الطرفين وتقديم آلية مناسبة لسداده تدريجياً.

وتملك اللجنة الحق بالإستعانة بمن تراه مناسب من الخبراء في أداء وظيفتها وفي مجال اختصاصها، بينما تستمر اللجنة في الأعمال المنوطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد، بحسب بنود الاتفاق المعلن.

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