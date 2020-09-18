الإعصار “سالي” يُلقي بظلاله على أسعار النفط عالمياً

صعدت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، مع جلسة الإغلاق اليوم الجمعة.

وبحلول الساعة التاسعة والنصف بتوقيت ليبيا، زاد خام برنت 27 سنتا، مسجلا ثلاثة وأربعين دولارا وسبعة وخمسين سنتا للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 23 سنتا، مسجلة واحدا وأربعين دولارا وعشرين سنتا للبرميل.

يذكر أن الخامين القياسيين قد انخفضا في بداية الجلسة، لكنهما عادا وارتفعا بقوة هذا الأسبوع، بعد أن تسبب الإعصار سالي في خفض إنتاج النفط الأمريكي، إلى جانب عرض أوبك وحلفائها خطوات لمواجهة ضعف السوق.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يتشكل منخفض استوائي في الجزء الغربي من خليج المكسيك، وقد يصبح إعصارا في الأيام القليلة القادمة، مما قد يهدد منشآت النفط الأمريكية من جديد.

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