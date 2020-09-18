بعد الإعلان عن فتح النفط .. انخفاض كبير في سعر صرف الدولار بالسوق الموازي

انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار بالسوق الموازي فور الإعلان صباح اليوم الجمعة عن الاتفاق على إعادة فتح المنشآت النفطية الليبية واستئناف إنتاج وتصدير النفط.



وقال تاجر عملة لصحيفة صدى الاقتصادية إن سعر صرف الدولار بدأ في الهبوط منذ مساء الأمس وواصل انخفاضه الكبير بعد الإعلان عن إعادة فتح النفط صباح اليوم، حيث تراجع سعر الصرف من 6.28 عشية الخميس ليتداول ما بين 5.75 و5.90 دينار للدولار الواحد ظهر يوم الجمعة.



وكان القائد العام للقوات المسلحة التابعة للبرلمان بطبرق المشير “خليفة حفتر” قد أعلن عن استئناف إنتاج وتصدير النفط مع شرط ضمان التوزيع العادل لعائداتها وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.

كما أعلن النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق عن التوصل لاتفاق بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد.

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