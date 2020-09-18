“حفتر” يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط مع شرط ضمان التوزيع العادل لعائداتها وعدم توظيفها في دعم الإرهاب

أعلن القائد العام للقوات المسلحة التابعة للبرلمان بطبرق المشير “خليفة حفتر” في بيان له اليوم الجمعة استئناف إنتاج وتصدير النفط مع شرط ضمان التوزيع العادل لعائداتها وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.

وأكد “حفتر” في بيانه أن هذا القرار يأتي استجابة لما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي على وجه الخصوص بغض النظر عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، وفق قوله.

وكان الحصار النفطي الذي فرضته جماعات موالية للقائد العام للجيش شرق البلاد منذ الثامن عشر من يناير الماضي، قد كلّف خزينة الدولة بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط قرابة 10 مليار دولار.

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