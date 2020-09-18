أويل برايس: يمكن أن تكون صفقة النفط الليبي محفز هبوطي خطير لأسواق النفط الخام

قال موقع أويل برايس يوم الأربعاء إنه ليس من المتوقع حدوث تغيير حقيقي في بلدان مثل فنزويلا والعراق في أي وقت قريب، لكن الأمور قد تتغير بسرعة بالنسبة لليبيا العضو في منظمة أوبك.

وذكرت “أويل برايس” أن إنتاج النفط في ليبيا شهد انهيار صادراته نتيجة الصراع العسكري المستمر، ولم تؤدِّ سنوات المواجهة العسكرية إلى توقف قطاع النفط والغاز الليبي فحسب؛ بل أدت أيضًا إلى حظر تصدير النفط، في حين أن أوبك لن تعلن ذلك، فإن إزالة النفط الليبي من السوق العالمية جعل الأمور أسهل بكثير على المنظمة.

ووفقا للموقع فإنه قد لا يستمر حظر الصادرات لفترة أطول إذا كانت المصادر المدعومة من الولايات المتحدة صحيحة.

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