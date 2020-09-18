من ضمنه مراجعة فرعي المركزي..البعثة الأممية تعقد الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة عن عقدها الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي عبر الاتصال المرئي، وذلك بحضور الممثلة الخاصة بالإنابة “ستيفاني وليامز” و 29 خبير اقتصادي ليبي إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.

وأوضحت البعثة أن ذلك الاجتماع جاء لمناقشة التقدم المحرز في المسار الاقتصادي ومراجعة خارطة الطريق الخاصة بالسياسة الاقتصادية والتي تم وضعها كجزء من مسار برلين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة جهود الإصلاح الاقتصادي الجارية، بما في ذلك مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي، إضافةً للجهود المطلوبة لمعالجة الأزمة المصرفية المتفاقمة وكذلك معالجة توفير الخدمات الحيوية وتحقيق اللامركزية وتلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة كورونا (كوفيد 19).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية