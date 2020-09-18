“القيادة العامة”: رغم إلغاء معيتيق زيارته اليوم لسرت .. نحن جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة للبرلمان بطبرق شرق البلاد في بيان لها اليوم الجمعة إنه ورغم إلغاء نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” زيارته التي كانت مقررة اليوم لمدينة سرت؛ إلا أنهم جاهزون للعمل على أساس الاتفاقية وفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد.



وأوضحت “القيادة العامة” إنه وبعد اتفاق الأطراف على استئناف إنتاج وتصدير النفط والتوزيع العادل لعائداته كان من المقرر إجراء أول لقاء للجنة المشتركة برئاسة النائب “أحمد معيتيق” بمدينة سرت، إلا أن “مليشيات الإخوان المسلمين ضغطت على معيتيق وأجبرته على إلغاء الزيارة”، وفق نص البيان.



وأضاف البيان أنه ورغم هذا الخرق فإن “القيادة العامة” جاهزة للعمل على أساس الاتفاقية خصوصا في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي أثرت على الشعب الليبي في الغرب والشرق والجنوب والليبيين في الخارج.



واختتمت “القيادة العامة” بيانها بالقول بأنهم “جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد، ونأمل أن يتم خلال هذه الفترة اتخاذ جميع الإجراءات في إطار الحوار الليبي الليبي بقيادة أحمد معيتيق، وبأنه سيتم تنفيذها لمصلحة الشعب الليبي ومستقبل ليبيا”، بحسب البيان.

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