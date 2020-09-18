تقارب بين القيادة العامة ومعيتيق يفتح النفط لـ”شهر”

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني أن القرار الذي أصدرته اليوم الجمعة بشأن فتح النفط كان نتاج حوار “ليبي- ليبي” تفاعل معه النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق بإيجابية وتم على ضوئه تشكيل لجنة حوار مشتركة لحل الخلافات والمسائل العالقة بين الطرفين.

وقالت القيادة في بيان لها أن نتائج هذا الحوار كانت التوافق بين المتحاورين على التوزيع العادل لإيرادات النفط بشكل يخدم كافة الليبيين شرقاً وغرباً وجنوباً.

ولفت البيان إلى أن لجنة الحوار المُشتركة التي شُكِّلت بفعل هذا الحوار كان من المُقرر أن تعقد أول لقاء عمل برئاسة معيتيق في مدينة سرت حيث تتم المفاوضات، لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ضغط على معيتيق لمنعه من التوجه إلى المدينة.

وشددت القيادة العامة في بيانها على أنها ورغم هذه الخروقات مازالت منفتحة على الحوار “الليبي- الليبي” الداخلي وجاهزة للعمل على أساس الاتفاقية المبرمة، وأكدت على استعداد سرت لاستقبال كل من يرغب في الحوار.

وأشارت البيان إلى أن قرار استئناف عمليات النفط الذي اتخذ بمشاركة شيوخ القبائل، يشمل شهراً واحداً، على أمل أن يتم خلال هذه الفترة اتخاذ جميع الإجراءات في إطار الحوار “الليبي-الليبي” الداخلية بقيادة معيتيق.

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