البعثة الأممية تعقد الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن عقد الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي أمس الخميس، وذلك عبر الاتصال المرئي من خلال إنشاء ثلاثة مراكز في طرابلس وبنغازي وسبها.

وترأست الاجتماع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، وضم 29 خبيراً اقتصادياً ليبياً إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.

وذكرت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الجمعة، أن الاجتماع ناقش التقدم المحرز في المسار الاقتصادي ومراجعة خارطة الطريق الخاصة بالسياسة الاقتصادية والتي تم وضعها كجزء من مسار برلين.

وأطلعت البعثة المشاركين في الحوار الاقتصادي الليبي، على العملية السياسية وجهود الإصلاح الاقتصادي الجارية، بما في ذلك مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي، وفق نص البيان.

كما ناقش المجتمعون الجهود المطلوبة لمعالجة الأزمة المصرفية المتفاقمة وكذلك معالجة توفير الخدمات الحيوية وتحقيق اللامركزية وتلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة كورونا المستجد، واتفقوا على الاجتماع بشكل أكثر انتظاماً لتبادل المعلومات وإعداد سبل استجابة أكثر تكاملاً للتحديات الاقتصادية المتفاقمة في ليبيا.

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