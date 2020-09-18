مركزي طرابلس ينفي صلته صلته بأية تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

نفي مصرف ليبيا المركزي، نفيا قاطعا صلته بأية تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي، رافضا الزج به ومحافظه في هذا الشأن.

وجدد المصرف في بيان له اليوم الجمعة، تأكيده على أنه مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية وفق الضوابط القانونية وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية والإفصاح.

وطالب المصرف المركزي في طرابلس، بضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط فورا، محذرا من التداعيات السلبية المتفاقمة الناتجة عن عملية الإقفال، وفق نص البيان.

وصدر بيان المصرف المركزي عقب التصريحات والبيانات المتداولة خلال الساعات الماضية والتي تضمنت الزج باسم المصرف ومحافظه في تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، قد أعلن اليوم الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعائدات المالية، و عدم توظيف إيرادات النفط لدعم الإرهاب وعدم تعرضها للسطو والنهب.

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