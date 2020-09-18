ايطاليا توقع اتفاقية مع هيئة الاستثمار العسكري للسماح لسفن الصيد الإيطالية العبور في المياة الليبية شرق البلاد

نشرة موقع “ألمونتور” الدولي يوم الخميس نقلا عن الاتحاد الوطني الإيطالي لمشاريع الصيد إنه وقع اتفاقية مدتها خمس سنوات مع هيئة الاستثمار العسكري الليبية المملوكة لقائد القوات المسلحة “خليفة حفتر” للسماح لسفن الصيد الإيطالية العبور في المياه الليبية في الشرق.

ووفقًا لتقارير إعلامية عرض حفتر تبادلا بإطلاق سراح 18 صيادا صقليا مقابل إطلاق سراح أربعة لاعبين ليبيين سابقين لكرة القدم محتجزين في صقلية ومتهمين بالاتجار بالبشر، لكنهم وفقا لعائلاتهم وأقاربهم أبرياء.

وكان الشباب الليبيون الأربعة قد اعتُقلوا في صقلية عام 2015، وبعد محاكمة طويلة حُكم عليهم بالسجن لمدة 30 عامًا واتهموا بتنظيم رحلة من ليبيا لقي فيها 49 مهاجرا حتفهم بحسب ما أورده الموقع.

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